Le syndicat refuse la trêve proposée par Postes Canada

La Presse Canadienne

Ottawa

Postes Canada a proposé lundi au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes « une période de restriction » qui s'étirerait jusqu'au 31 janvier 2019, pendant laquelle le STTP ne ferait pas la grève et ne mènerait aucun autre moyen de pression et la société n'imposerait pas de lock-out. Le STTP a refusé l'offre quelques heures plus tard.