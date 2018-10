Le marché des véhicules d'occasion favorise de plus en plus les acheteurs

L'équilibre des forces sur le marché des voitures usagées est en train de s'orienter vers les acheteurs, car la plus grande disponibilité des données et les offres en ligne présentent davantage d'occasions pour obtenir le meilleur prix.

Un marché en ligne en rapide évolution fournit plus d'informations sur la juste valeur des voitures, a souligné Cliff Banks, un expert de la vente au détail de véhicules automobiles établi à Detroit.

M. Banks a dit ne pas voir comment le marché pourrait être plus transparent, soutenant que les renseignements sur la tarification et les transactions sont largement répandus pour évaluer s'il s'agit d'une «bonne affaire».

Kijiji Canada a récemment annoncé son intention d'ajouter un site autonome de vente de voitures qui sera déployé plus tard cette année pour répondre aux attentes. Le site ajoutera des critiques de concessionnaires ainsi que des informations sur les prix courants provenant de Carproof.

Matt McKenzie, directeur général de Kijiji Canada, a déclaré que l'élément clé pour son organisation est «ce qu'on appelle la transparence des prix ou l'analyse des prix».

La société d'annonces en ligne appartenant à eBay se vante déjà d'être le plus important joueur sur le marché canadien avec environ 500 000 inscriptions de véhicules. Autotrader, propriété de Trader Corp., établie à Etobicoke, en Ontario, répertorie environ 444 000 véhicules sur son site. Il existe également plusieurs autres sites sur le marché.

Les entreprises de référencement renforcent leur présence en ligne alors que le marché des véhicules d'occasion est sur la voie d'une forte croissance, a indiqué Dennis DesRosiers, président de la firme DesRosiers Automotive Consultants.

«Il y a une formidable occasion, et cela implique tous les différents acteurs de la vente au détail et leur approche pour déterminer, «Comment puis-je en obtenir une partie?», a-t-il ajouté.

Alors que les ventes de véhicules neufs devraient rester relativement stables à environ deux millions cette année, le marché des véhicules d'occasion devrait augmenter d'un demi-million de ventes supplémentaires d'ici trois à cinq ans, en plus des trois millions qui ont changé de mains l'année dernière, a souligné M. DesRosiers.

L'augmentation du marché des véhicules d'occasion vient de l'amélioration de la qualité au cours de la dernière décennie, ce qui signifie que les voitures et les camions durent beaucoup plus longtemps. Ainsi, un même véhicule a potentiellement quatre à six propriétaires durant sa vie utile, comparativement à deux ou trois il n'y a pas si longtemps.

«Il faut désormais 23 ans pour retirer les véhicules de la route, mais il y a dix ans, il n'en fallait que douze, ce qui est essentiellement le double», a soutenu M. DesRosiers.