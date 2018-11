Liberté continuera d'acheter son lait de chèvre au Québec

Des trois principaux acheteurs de lait de chèvre, seule Agropur ne s'est pas prononcée pour la poursuite d'un accord. « On a sécurisé 80 % du lait, il reste peut-être 20 % des volumes pour Agropur », estime Christian Dubé, président des Producteurs de lait de chèvre du Québec (PLCQ), qui avait laissé entendre que l'approvisionnement aurait pu se faire en Ontario, où les prix sont plus bas en raison d'un surplus de production.

Les producteurs de lait de chèvre du Québec étaient plongés dans l'incertitude, alors qu'en octobre, Liberté et Saputo n'avaient toujours pas réitéré leurs engagements vis-à-vis des producteurs de la province. À la fin de septembre, Saputo a fait volte-face en maintenant les ententes locales. Les deux entreprises ont finalement renouvelé leurs contrats à des niveaux comparables à ceux de l'année précédente.

C'est la mise à mal de l'image de marque de Liberté qui aurait fait pencher la balance en faveur des producteurs locaux, croit le président des PLCQ. Du côté de Liberté, on souligne que c'était l'option qui permettait de « répondre à une demande croissante de nos produits à base de lait de chèvre ».

AGROPUR : UNE ENTENTE ESPÉRÉE

M. Dubé demeure optimiste face au renouvellement de l'entente avec Agropur. « On est en discussion avec Agropur pour faire un peu comme avec les autres : les convaincre que c'est une mauvaise idée d'aller ailleurs », explique M. Dubé, lui-même producteur.

Du côté des producteurs, un accord qui tomberait à l'eau pourrait avoir un impact considérable. Bernard Petit, producteur à Sainte-Angèle-de-Monnoir, vend le gros de sa production, soit quelque 140 000 litres de lait, à Agropur.

« Ça n'est pas de la peur, c'est du dégoût. Agropur, c'est une coopérative. Ça devrait être un exemple, c'est indécent ! » - Bernard Petit, producteur à Sainte-Angèle-de-Monnoir

L'homme d'un certain âge dit s'inquiéter pour les plus jeunes, comme son fils, qui consacre lui aussi sa vie à l'industrie caprine. « On ne sait pas si on va être là dans six mois », affirme M. Petit.

Agropur achète plus de 20 % du volume en lait de chèvre québécois uniquement pour la fabrication de fromage. La coopérative laitière a fermé une de ses usines de production de fromage, Damafro, dans le village de Saint-Damase, le 21 septembre dernier. Les travailleurs étaient alors en négociation au sujet de leurs conditions salariales. « On ne trouvait pas de terrain d'entente avec les employés et on s'est interrogés sur la pertinence à long terme de cette usine », affirme Robert Coallier, chef de la direction d'Agropur. Agropur a vécu en 2017 une année record avec un excédent net de près de 175 millions de dollars.

Celui-ci ne remet pourtant pas en question une éventuelle entente avec les producteurs de lait de chèvre. « Ce n'est pas qu'on a décidé d'aller chercher du lait de chèvre ailleurs. On travaille très fort pour trouver des solutions, mais je n'ai rien à [vous dire là-dessus pour le moment] », a-t-il affirmé en entrevue.

« C'est plus un manque d'intérêt pour ce type de créneau là », pense M. Dubé, qui rappelle que la valeur économique des activités liées au fromage de chèvre reste minime par rapport aux autres branches que développe l'entreprise Agropur.

Si les négociations se heurtent à une fin de non-recevoir du côté d'Agropur, les Producteurs de lait de chèvre du Québec comptent tenter de trouver d'autres débouchés avec des entreprises de moindre taille.

Alors que le milieu de la production laitière caprine semble instable, le président du syndicat croit que des jours plus heureux attendent la province. « Il y a une usine de transformation de lait en poudre chinoise qui va ouvrir vers 2020 à Kingston. Il va falloir doubler ou même tripler le volume de lait de chèvre canadien pour l'approvisionner », croit M. Dubé.

Le Québec compte environ 65 producteurs de lait de chèvre. Quelque 90 % du lait de chèvre est utilisé dans la production de fromage.

- Avec la collaboration de Marie-Eve Fournier, La Presse