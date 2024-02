(Ottawa) Les ventes en gros, si l’on exclut le pétrole, les produits pétroliers et autres hydrocarbures, de même que les graines oléagineuses et les grains céréaliers, ont augmenté de 0,3 % en décembre au pays, pour s’élever à 82,9 milliards, selon Statistique Canada.

La Presse Canadienne

L’agence fédérale précise que le sous-secteur des articles personnels et ménagers a fortement contribué à la hausse globale, lui qui a connu sa plus forte augmentation de l’année, avec une hausse de 4,1 %, pour atteindre 12,1 milliards en décembre.

Les ventes du sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac se sont accrues de 1,9 % en décembre, pour s’élever à 15,1 milliards.

La hausse globale a toutefois été modérée par une baisse des ventes dans le sous-secteur des véhicules automobiles, qui inclut les pièces et accessoires, qui ont chuté de 2,2 % en décembre, pour s’établir à 14,5 milliards.

Exprimées en volume, les ventes en gros, toujours en excluant le pétrole, les produits pétroliers et autres hydrocarbures, ainsi que les graines oléagineuses et les grains céréaliers, ont affiché une croissance de 0,2 % en décembre.

Statistique Canada a commencé à inclure le groupe des graines oléagineuses et des céréales, ainsi que le sous-secteur du pétrole et des produits pétroliers, dans le cadre de ses données sur le commerce de gros plus tôt cette année, mais exclut les données de son analyse mensuelle jusqu’à ce que des données de référence soient disponibles pour une analyse mensuelle et annuelle appropriée.

Au Québec, les ventes de gros ont progressé de 1,5 % en décembre, pour s’élever à 15,0 milliards.

Statistique Canada attribue cette progression aux gains effectués dans les sous-secteurs des articles personnels et ménagers (+7,9 %, pour atteindre 3,5 milliards) et des véhicules automobiles et des pièces (+6,8 % pour atteindre 2,1 milliards).