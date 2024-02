(Washington) L’indice des prix de gros a rebondi plus qu’attendu en janvier aux États-Unis, une mauvaise nouvelle pour cette mesure de l’inflation côté producteurs, après des chiffres déjà décevants de celle côté consommateurs.

Agence France-Presse

Les prix ont progressé de 0,3 % sur un mois, après avoir reculé de 0,1 % en décembre, selon l’indice des prix à la production PPI publié vendredi par le département du Commerce.

Le rebond est plus fort qu’attendu, puisque les analystes anticipaient une hausse des prix de 0,1 %, selon le consensus de Briefing.com.

Sur un an cependant, la hausse des prix est un peu moins forte qu’en décembre, à 0,9 % contre 1,0 %.

Mais, en excluant les chiffres plus volatils de l’alimentation et de l’énergie, l’indice dit sous-jacent enregistre sa plus forte progression sur un mois depuis janvier 2023, à +0,6 %, et reste stable sur un an, à 2,6 %.

« Les prix des soins hospitaliers ont fortement augmenté en raison des tarifs administratifs, qui sont négociés chaque année et reflètent de fortes augmentations salariales au cours des dernières années », détaille Matthew Martin, économiste pour Oxford Economics, faisant également état de « la hausse des prix des services financiers », mais ajoutant que « les fortes hausses mensuelles dans ces catégories devraient s’estomper en février ».

Il relève par ailleurs que « les signes de perturbations de la chaîne d’approvisionnement et d’augmentation des prix des marchandises étaient cependant évidents en janvier », et, si « pour l’instant, la répercussion des coûts de transport ne s’est pas traduite par une hausse marquée des prix des marchandises, les tensions géopolitiques et les ruptures d’approvisionnement font peser des risques ».

L’indice CPI, qui mesure l’inflation pour les consommateurs et sur lequel sont, notamment, indexées les retraites, a ralenti moins que prévu en janvier, à 3,1 % contre 3,4 % en décembre.

La banque centrale américaine (Fed), qui est à la manœuvre pour faire ralentir la flambée des prix, privilégie, elle, l’indice PCE, dont les données pour janvier seront publiées le 29 février.

Pour la Fed, les chiffres de l’indice PPI « seront préoccupants, mais il est peu probable que les responsables accordent trop d’importance à ce chiffre mensuel », commente Rubeela Farooqi, cheffe économiste pour High Frequency Economics, dans une note.

« Dans l’ensemble, les responsables resteront probablement patients, examinant l’ensemble des données plutôt que les fluctuations mensuelles », ajoute-t-elle.

La Fed anticipe plusieurs abaissements de son principal taux directeur en 2024, pour éviter de peser trop fort sur l’activité économique, ce qui pourrait provoquer une récession. Mais plusieurs de ses responsables ont répété qu’ils seront prudents et éviteront de lancer le mouvement trop tôt, de crainte de ne voir l’inflation repartir à la hausse.