(Longueuil) S’estimant en mauvaise santé économique, 11 % des fermes québécoises songent à mettre la clé sous la porte au cours des douze prochains mois afin de répondre à leurs obligations financières.

C’est ce que révèle un sondage mené par l’Union des producteurs agricoles (UPA) auprès de ses membres et dont les résultats ont été dévoilés mercredi matin. Le coup de sonde a été mené par le syndicat agricole auprès de 3675 des 28 315 entreprises agricoles de la province.

« L’horizon s’assombrit pour un nombre grandissant de fermes québécoises », a déclaré Martin Caron, le président de l’UPA, lors d’une conférence de presse à Longueuil.

Inflation, hausse rapide des taux d’intérêt, explosion du prix des engrais et augmentation des prix des carburants : ce sont les entreprises en démarrage et les fermes d’élevage situées en région éloignée qui sont les plus touchées par le contexte économique difficile, dit-il.

« L’impact des augmentations est sans équivoque. Au cours de l’année, 65 % des entreprises prévoient réduire ou reporter leurs investissements, 14 % envisagent la diminution de la taille de leur entreprise et 11 % prévoient arrêter ou fermer leur entreprise », a déploré M. Caron, qui est également producteur laitier.

Martin Caron souligne que l’augmentation moyenne des coûts de production à la ferme est largement supérieure à l’inflation.

Par conséquent, 15 % des entreprises agricoles s’estiment en « mauvaise » situation financière et 4 % en « très mauvaise » posture. Par ailleurs, 46 % des fermes pensent que la situation risque de se détériorer au cours des 12 prochains mois.

Encore plus difficile pour la relève

La santé financière des entreprises agricoles de la relève est encore plus précaire. Les agriculteurs âgés de moins de 40 ans affirment à 19 % que leur entreprise est en « mauvaise » situation financière et 5 % en « très mauvaise » situation financière.

« Ça fait plusieurs années qu’on sonne l’alarme sur l’augmentation de tout : les terres, les actifs, les intrants, la machinerie et j’en passe. Pendant ce temps-là, les programmes ne prennent plus en compte la réalité des relèves. À ça s’ajoutent l’augmentation des taux d’intérêt et ceux des coûts de production. Tout cela cumulé ensemble, c’est une vraie bombe à retardement », a déclaré Julie Bissonnette, la présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Julie Bissonnette, présidente de la Fédération de la relève agricole et productrice laitière.

Les chiffres qui sont dévoilés aujourd’hui sont certes inquiétants, mais ils représentent ce que l’on voit sur le terrain. En cinq ans à titre de présidente de la Fédération, je n’ai jamais entendu autant de jeunes remettre en question leur avenir en agriculture. Julie Bissonnette, présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec

L’UPA demande au gouvernement du Québec de mettre en place — pour les entreprises en grande difficulté financière — une mesure de type « compte d’urgence » ou un programme d’aide financière qui permettrait une recapitalisation de leur fonds de roulement.

Ils demandent aussi à la Financière agricole du Québec de bonifier son programme de protection contre la hausse des taux d’intérêt pour toutes les entreprises de la relève.