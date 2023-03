PHOTO PATRICK DOYLE, ARCHIVES

« Au cours des prochaines semaines, pour les Canadiens qui ressentent le plus les effets de la hausse des prix, pour nos amis et voisins les plus vulnérables, notre gouvernement offrira un allégement supplémentaire ciblé de l’inflation », a déclaré la ministre des Finances Chrystia Freeland lundi à Oshawa, en Ontario.