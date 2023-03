(Washington) Les nuages qui s’amoncellent au-dessus de l’économie américaine recommencent à inquiéter les consommateurs, l’indice mesurant leur confiance étant en recul au mois de mars, à des niveaux toujours historiquement bas, selon l’estimation publiée vendredi par l’Université du Michigan.

Agence France-Presse

L’indice est fortement descendu en mars, à 63,4 points contre 67 points en février, soit un recul de 5,4 % sur un mois, alors que les analystes anticipaient plutôt une légère amélioration de la confiance, qu’ils attendaient à 67,2 points, selon le consensus publié par briefing.com.

« La baisse est antérieure à la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB), date à laquelle 85 % de l’enquête était déjà réalisée », a précisé Joanna Hsu, directrice de l’enquête, dans le communiqué. « La baisse se concentre parmi les consommateurs aux revenus et au niveau éducatif les moins élevés ainsi que chez les jeunes, mais aussi dans le tiers supérieur de ceux détenant des actions ».

La baisse concerne tant les conditions actuelles que les anticipations. Dans ce dernier cas, l’indice s’établit à 61,7 points, en baisse de 4,9 % sur un an.

« Le recul s’explique en particulier par la persistance de l’inflation, qui nourrit la dynamique à la baisse du sentiment » des consommateurs, a ajouté Mme Hsu.

Malgré tout, ces derniers tablent désormais sur une inflation moins élevée cette année que ce qu’ils envisageaient en février, à 3,8 % contre 4,1 %, soit le niveau le plus bas observé depuis avril 2021. Mais il reste toujours bien supérieur aux attentes en la matière observées avant la pandémie, qui s’établissaient dans une fourchette entre 2,3 % et 3 %.

Bien qu’en recul, l’inflation est restée très élevée en février, à 6 % selon l’indice CPI, qui fait référence.

La Réserve fédérale (Fed) privilégie cependant une autre mesure de l’inflation, l’indice PCE, qu’elle veut ramener autour de 2 %, mais qui est reparti à la hausse en janvier, à 5,4 % sur un an.

La Fed doit annoncer mercredi si elle poursuit la hausse de ses taux, aujourd’hui entre 4,50 % et 4,75 %, ou si elle préfère marquer une pause afin de laisser le temps au secteur bancaire d’absorber le choc provoqué par la faillite de SVB et de deux autres banques régionales, Signature Bank et Silvergate, et d’assurer le sauvetage d’une quatrième, First Republic.