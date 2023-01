Chaque samedi, un de nos journalistes répond, en compagnie d’experts, à l’une de vos questions sur l’économie, les finances, les marchés, etc.

Je voudrais savoir pourquoi le dollar canadien perd de la valeur par rapport au dollar américain alors que notre économie se porte bien ? M. Marion

Il faut d’abord rappeler que les variations de valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain découlent des transactions et des cotes sur les principaux marchés de devises.

Ainsi, la valeur attribuée au dollar canadien dépend beaucoup de son offre et de sa demande par rapport aux autres devises d’importance dans les marchés financiers et le commerce international. En particulier face à son puissant et attrayant voisin : le dollar américain.

« En 2022, le dollar américain a régné sur les marchés des devises, profitant de son statut de valeur refuge et de l’élargissement de l’écart des taux d’intérêt entre la Réserve fédérale américaine et les autres banques centrales », signale Hugo Ste-Marie, directeur de la stratégie de portefeuille et de l’analyse quantitative chez Banque Scotia Marchés mondiaux à Montréal.

« Le dollar américain a d’ailleurs atteint la parité avec l’euro pour la première fois en deux décennies, ainsi que son plus haut niveau face à la livre sterling britannique en près de 40 ans. Le billet vert s’est également envolé par rapport aux devises des économies émergentes », souligne M. Ste-Marie dans son récent énoncé de « Perspectives 2023 » pour les marchés financiers.

« L’inflation et l’évolution des taux d’intérêt demeurent des thèmes centraux sur les marchés financiers, incluant les marchés de devises », constatent pour leur part les économistes de Desjardins dans leur plus récent rapport de « Prévisions des taux d’intérêt ».

Le dollar canadien a été pénalisé [en fin d’année 2022] par la pause attendue de la Banque du Canada dans son relèvement des taux d’intérêt. Extrait d’un rapport publié par les économistes de Desjardins

« Cela contrastait avec les autres principales banques centrales qui signalaient d’autres hausses de taux d’intérêt pour 2023. Aussi, la baisse des prix du pétrole n’a pas aidé le dollar canadien. »

Cela dit, quelles perspectives pour la valeur du dollar canadien sur le marché des devises au cours des prochains mois ? Est-ce que le tout récent sursaut haussier pourrait durer ?

« Le Canada a été le champion de la création d’emplois en décembre avec plus de 100 000 postes ajoutés, et le taux de chômage a baissé. Les hausses de salaire ont aussi montré un peu moins de vigueur, mais ça risque d’être insuffisant pour convaincre la Banque du Canada de prendre une pause dans la hausse des taux d’intérêt dès la fin de janvier », observent les économistes Jimmy Jean et Hendrix Vachon chez Desjardins, dans leur billet d’analyse spécifique sur les « Devises » publié cette semaine.

La résilience de l’économie canadienne et les perspectives de taux d’intérêt plus élevés au Canada ont aidé le huard à se réapprécier à près de 75 cents US. Jimmy Jean et Hendrix Vachon, économistes chez Desjardins

Ce sursaut de valeur du dollar canadien s’annonce de courte durée face au pouvoir d’attraction du dollar américain en situation de malaise économique.

« Bien que les nouvelles sur l’inflation soient bonnes, l’élan d’optimisme des marchés [financiers] pourrait bientôt être freiné par la détérioration des données économiques, alors que le pire des effets des hausses de taux d’intérêt sur l’économie reste à venir », anticipent les économistes de Desjardins.

« Dans ce contexte, le dollar américain pourrait rebondir contre plusieurs devises au cours des prochains mois. Pour le dollar canadien, nous prévoyons un creux aux environs de 72 cents US avant qu’il ne remonte plus tard en 2023 et en 2024. »