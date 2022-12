Il s’est créé 28 000 emplois au Québec en novembre, et le taux de chômage est descendu à un creux record de 3,8 %.

La hausse des emplois est concentrée dans la région métropolitaine de Montréal, où l’emploi est en hausse de 25 000, selon Statistique Canada. Le taux de chômage de la région de Montréal est resté inchangé à 4,2 % le mois dernier.

Au Canada, l’emploi a augmenté de seulement 10 000 et le taux de chômage a diminué de 0,1 point, à 5,1 %.

L’emploi a augmenté au Québec, mais a reculé dans cinq provinces, y compris en Alberta et en Colombie-Britannique.

Le marché du travail avait surpris le mois précédent, avec une création nette de plus de 100 000 emplois, et la plupart des économistes s’attendaient à un repli en novembre. Le marché du travail se montre donc plus résilient que prévu malgré l’inflation et les hausses de taux d’intérêt.