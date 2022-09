Le secteur du commerce de détail a fléchi de 1,9 % en juillet, indique Statistique Canada, et se situe à son plus bas niveau depuis décembre 2021.

L’économie canadienne affiche une modeste croissance de 0,1 % en juillet, annonce Statistique Canada.

Hélène Baril La Presse

Le Produit intérieur brut est en en hausse de 0,1 %, alors que les estimations préliminaires de Statistique Canada laissaient entrevoir une baisse de 0,1 %. L’organisme estime maintenant que l’économine canadienne a fait du surplace en août et que le PIB est resté inchangé.

La progression du mois de juillet « n’empêchera pas l’économie canadienne de connaître une modération significative au troisième trimestre après la solide croissance enregistrée au trimestre précédent », estiment les économistes de la Banque Nationale dans leur commentaire. Deux mois après le début du trimestre, le PIB affiche une croissance modeste de 0,7 % annualisée.

En fait, avec l’augmentation de 0,1 % de juillet et l’estimation d’une croissance de 0 % en août, le troisième trimestre pourrait se solder avec une hausse annualisée de seulement 1 %. C’est la moitié des 2 % de croissance prévue par la Banque du Canada, dans son dernier Rapport sur la politique monétaire.

L’économie canadienne affichait une croissance de 3 % après les six premiers mois de l’année. Malgré la performance meilleure qu’attendu en juillet, l’économie canadienne ralentit, constate Randall Bartlett, directeur principal, économie canadienne, chez Desjardins. « Ne vous y trompez donc pas : l’économie canadienne ralentit, et une pause prolongée dans les hausses de taux d’intérêt après le T4 demeure probable », a-t-il commenté jeudi.

En attendant, la plupart des économistes s’attendent à une nouvelle hausse de 50 points de base du taux directeur de la Banque du Canada le 26 octobre.

En juillet, 11 des 20 secteurs d’activités économiques ont progressé. Le secteur des biens a enregistré une hausse de 0,5 % tandis que celui des services a reculé de 0,1 %.

Le secteur du commerce de détail a fléchi de 1,9 % en juillet, indique Statistique Canada, et se situe à son plus bas niveau depuis décembre 2021. « Parmi les reculs généralisés, les plus prononcés ont été enregistrés dans les sous-secteurs des stations-service et des magasins d’alimentation. », précise l’organisme.

Même si le prix de l’essence a baissé, les stations-service ont diminué leurs activités en juillet pour un troisième mois consécutif.

Les magasins d’alimentation ont diminué de 1,8 % en juillet, en baisse pour un deuxième mois consécutif. Le recul a été observé dans les quatre types de magasins du sous-secteur, et ce sont les magasins de bière, de vin et de spiritueux ainsi que les supermarchés et autres épiceries qui ont enregistré les plus fortes diminutions.

L’économie avait enregistré une faible progression de 0,1 % en juin, après avoir fait du surplace en mai.

Les renseignements anticipés de Statistique indiquent que le PIB réel est resté essentiellement inchangé en août. Cette estimation sera révisée le 28 octobre au moment où les données officielles du PIB seront diffusées pour le mois d’août.