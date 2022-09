Les dépenses de programmes, à l’exclusion des pertes actuarielles nettes, se sont élevées à près de 122,2 milliards pour l’exercice jusqu’à présent, en baisse de 20,1 % par rapport à celles de 152,9 milliards de la même période un an plus tôt.

(Ottawa) Le gouvernement fédéral a affiché un excédent budgétaire de 6,3 milliards pour les quatre premiers mois de son exercice 2022-2023.

La Presse Canadienne

Le ministère des Finances a indiqué vendredi que le résultat pour la période d’avril à juillet se comparait à un déficit de 47,3 milliards pour les quatre mêmes mois un an plus tôt.

Dans sa Revue financière mensuelle, le gouvernement a précisé que les revenus pour l’exercice totalisaient jusqu’à présent 143,1 milliards, par rapport à 118,5 milliards il y a un an.

Les dépenses de programmes, à l’exclusion des pertes actuarielles nettes, se sont élevées à près de 122,2 milliards pour l’exercice jusqu’à présent, en baisse de 20,1 % par rapport à celles de 152,9 milliards de la même période un an plus tôt. Le ministère des Finances a principalement attribué cette diminution à une baisse des paiements de transfert versés aux particuliers et aux entreprises.

Les frais de la dette publique ont atteint 11,2 milliards pour la période, enregistrant une hausse de 3,4 milliards, ou 43,3 %, par rapport à 7,8 milliards pour les quatre premiers mois de l’exercice précédent.

Les pertes actuarielles nettes ont totalisé 3,4 milliards pour la période, en baisse de 33 % par rapport à celles de 5,1 milliards enregistrées un an plus tôt.