(Montréal) Le retour du tourisme et des activités au centre-ville de Montréal a permis une reprise de la vente au détail dans la métropole, selon un rapport de la société immobilière JLL publié jeudi.

La Presse Canadienne

Dans son document de perspectives automnales, JLL souligne que les taux sont de retour à un niveau prépandémique, notamment en ce qui concerne l’achalandage. Le centre-ville a connu une hausse de près de 40 % au deuxième trimestre par rapport à la même période l’an dernier.

Les ventes sont en hausse dans plusieurs catégories sur l’île de Montréal, celle des soins de personnels et de la santé connaissant la plus forte augmentation (52 %), suivies de celle des vêtements (51 %) et celle des chaussures (39 %), selon Statistique Canada.

Une tendance à la hausse des taux de location d’espaces commerciaux est également observée. JLL affirme que les taux ont dépassé les niveaux du premier trimestre 2020, soit juste avant le début de la pandémie de COVID-19.

Environ 19 % des commerces sont actuellement fermés, alors qu’ils étaient 24 % sur la rue Sainte-Catherine et 34 % dans les centres commerciaux au premier trimestre 2021.

Le rapport souligne que des propriétaires louent leurs espaces vacants à des fins de salles d’exposition ou d’usages médicaux.

De manière générale, les ventes sont en hausse parallèlement à l’augmentation de la circulation piétonne des résidants, des professionnels et des touristes.

« La piétonnisation de la zone encouragera la circulation des piétons et fera en sorte que les acheteurs passeront plus de temps et dépenseront plus d’argent pendant leurs déplacements sur la rue », indique le rapport, qui mentionne notamment les trottoirs élargis de la rue Sainte-Catherine.

S’il reste encore des améliorations à apporter quant au taux d’inoccupation des espaces commerciaux, le rapport avance que « la tendance s’en va dans la bonne direction ».