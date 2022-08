Le rôle se concentrera sur les mandats de politique monétaire et de stabilité financière.

(Ottawa) La Banque du Canada a commencé sa recherche de son prochain sous-gouverneur ou sa prochaine sous-gouverneure, qui jouera désormais un rôle à temps partiel et non dirigeant.

La Presse Canadienne

Le ou la quatrième sous-gouverneur(e) de la banque centrale remplacera Timothy Lane, qui doit prendre sa retraite le 16 septembre.

La banque centrale dit qu’elle est à la recherche d’une personne à l’externe, car elle change la nature du poste à la suite d’un examen.

Le rôle se concentrera sur les mandats de politique monétaire et de stabilité financière. La personne restera membre du conseil de direction de la banque.

« Ce changement est l’occasion à la fois d’intégrer des points de vue nouveaux et diversifiés dans notre cadre décisionnel basé sur le consensus et de veiller à ce que les responsabilités de gestion de nos hauts responsables soient partagées de façon équilibrée, claire et efficace », a expliqué le gouverneur Tiff Macklem.

Le ou la candidat(e) retenu(e) effectuera l’équivalent de 50 à 70 % du poste à temps plein.

Une offre d’emploi, qui est maintenant accessible au public en ligne, annonce le rôle comme un poste contractuel de deux ans avec possibilité de prolongation d’un an.