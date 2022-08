(Washington) Le marché de l’emploi a fortement progressé en juillet aux États-Unis, montrant un dynamisme inattendu au moment où la lutte contre l’inflation fait craindre une récession.

Agence France-Presse

Le taux de chômage recule de 0,1 point et tombe à 3,5 %, retrouvant son niveau d’avant la pandémie, qui était le plus bas en 50 ans, a annoncé vendredi le département du Travail.

En juillet, 528 000 emplois ont été créés, deux fois plus qu’attendu ; par ailleurs, les créations d’emplois de mai et juin ont été plus importantes qu’annoncé, respectivement à 386 000 et 398 000.