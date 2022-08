PHOTO VIACHESLAV RATYNSKYI, REUTERS

L’indice FAO des céréales s’est affaissé de 11,5 % en juillet, « la plus forte baisse étant à mettre sur le compte des prix mondiaux du blé, qui ne perdent pas moins de 14,5 % en réaction à l’accord conclu entre l’Ukraine et la Fédération de Russie au sujet du déblocage des principaux ports de la mer Noire », souligne l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.