Les hausses des ventes les plus marquées ont été enregistrées par les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles (3,3 %) et les stations-service (9,2 %).

Certaines catégories de produits ont connu un recul

La Presse Canadienne

(Ottawa) La hausse des prix de l’essence et des ventes chez les concessionnaires de véhicules automobiles neufs a contribué à faire grimper les ventes au détail canadiennes de 2,2 % en mai à 62,2 milliards, a indiqué vendredi Statistique Canada.

Les premières estimations de l’agence fédérale pour le mois de juin annoncent cependant un ralentissement du rythme des gains de ces mêmes ventes en juin, avec une croissance préliminaire de 0,3 %.

La hausse des ventes de mai s’est révélée plus importante que celle de 1,6 % évoquée par l’estimation préliminaire de Statistique Canada.

L’économiste Ksenia Bushmeneva, de la Banque TD, a souligné que les ventes au détail avaient progressé à un rythme soutenu en mai, mais que les détails du rapport de l’agence n’étaient pas aussi positifs.

« Une grande partie du gain de mai est due à la hausse des prix, en particulier à la pompe, et à une reprise des ventes d’automobiles après trois mois de baisse », a écrit Mme Bushmeneva dans un rapport.

En creusant plus profondément dans le document de Statistique Canada, elle a observé qu’un certain nombre de catégories, telles que l’essence, les vêtements et les articles de sport, ont en fait vu leurs ventes baisser en tenant compte de l’inflation.

Statistique Canada a précisé que les ventes au détail de base – qui excluent les stations-service et les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles – avaient augmenté de 0,6 % en mai, tandis que les ventes au détail globales exprimées en volume avaient augmenté de 0,4 % au cours du mois.

Avec l’inflation qui a atteint son plus haut niveau depuis plusieurs décennies, la hausse des prix a donné un coup de pouce aux chiffres nominaux des ventes au détail. Il devient de plus en plus important d’examiner les dépenses en termes réels ou ajustés en fonction de l’inflation. Ksenia Bushmeneva, économiste à la Banque TD

Statistique Canada a indiqué que les ventes avaient augmenté dans huit des onze sous-secteurs qu’elle suit.

Une hausse de 12,0 % des prix de l’essence a contribué à faire grimper les ventes des stations-service de 9,2 % en mai, mais lorsqu’elles sont exprimées en volume, les ventes des stations-service ont diminué de 2,2 %.

Pendant ce temps, les ventes des concessionnaires de véhicules automobiles et de pièces ont augmenté de 3,3 %, stimulées par une hausse de 3,8 % chez les concessionnaires de véhicules neufs – leur meilleure performance depuis février 2021. Les ventes des magasins de pièces, de pneus et d’accessoires pour véhicules automobiles ont augmenté de 5,8 % et celles des autres concessionnaires de véhicules automobiles ont gagné 1,1 %, tandis que les concessionnaires d’automobiles d’occasion ont vu leurs ventes diminuer de 1,6 %.

La hausse des ventes au détail de base a été menée par une hausse de 1,9 % des ventes des magasins d’alimentation et de boissons, tandis que les ventes des magasins de marchandises diverses ont augmenté de 1,4 %.

Statistique Canada a précisé que la plus forte baisse des ventes au détail de base en mai avait été celle des détaillants divers, avec un recul de 6,7 %. Cette catégorie comprend les animaleries, les magasins de cannabis ainsi que les magasins de fournitures de bureau et de papeterie.