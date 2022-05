(Ottawa) Les ventes au détail ont été essentiellement inchangées en mars au Canada.

La Presse Canadienne

Elles ont progressé dans 10 des 11 sous-secteurs, la hausse la plus marquée, de 7,4 %, ayant été observée par Statistique Canada dans les stations-service. Les prix de l’essence se sont accrus de 11,8 % de février à mars, en partie sous l’effet de l’incertitude liée à l’offre causée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La diminution de 6,4 % des ventes relevée chez les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles a neutralisé les augmentations affichées dans les autres sous-secteurs.

Les ventes se sont accrues dans 10 des 11 sous-secteurs en mars, lesquels représentaient 75 % du commerce de détail. Les ventes au détail excluant celles des stations-service et des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles ont augmenté de 1,5 %.

La hausse des ventes de 3,7 % des marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage a contribué le plus à l’augmentation des ventes au détail de base en mars.

Statistique Canada a observé des hausses des ventes au détail dans quatre provinces en mars par rapport à février. Elles ont été stables au Nouveau-Brunswick, alors qu’elles ont reculé de 1,8 % en Nouvelle-Écosse, de 0,8 % au Québec, de 0,6 % à l’Île-du-Prince-Édouard et de 0,3 % en Ontario.

Statistique Canada produit des estimations anticipées des ventes au détail qui laissent supposer que les ventes ont augmenté de 0,8 % au Canada le mois dernier.