(Ottawa) Le produit intérieur brut (PIB) réel a progressé de 1,1 % en février au Canada, ce qui représente le taux de croissance mensuel le plus élevé depuis mars 2021.

La Presse Canadienne

Les hausses généralisées enregistrées dans la plupart des secteurs ont contribué à la neuvième augmentation mensuelle consécutive de la production économique du pays, selon Statistique Canada.

Les industries productrices de services ont avancé de 0,9 % alors que les industries productrices de biens ont enregistré des hausses de 1,5 %, sous l’effet des augmentations observées dans 16 des 20 secteurs d’activité en février.

L’atténuation des effets du variant Omicron partout au pays a donné lieu à des assouplissements des mesures sanitaires. Le secteur des services d’hébergement et de restauration en a profité, ayant fait en février un bond de 15,1 %, ce qui a contrebalancé la majeure partie des baisses observées au cours des deux mois précédents.

Le secteur des arts, des spectacles et des loisirs s’est redressé grâce aux assouplissements et a augmenté de 8,4 % en février, après avoir enregistré deux mois de baisses.

Le secteur du transport et de l’entreposage a augmenté de 3,1 %, celui de la construction de 2,7 % et celui de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière, et de l’extraction de pétrole et de gaz, de 3,4 %.

Les renseignements anticipés indiquent à Statistique Canada que le PIB réel a augmenté de 0,5 % en mars au pays.