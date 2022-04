La sénatrice démocrate Maria Cantwell a affirmé que les prix élevés à la pompe alimentaient l’inflation, qui est à son plus haut en 40 ans, et qu’ils menaçaient la reprise post-pandémie.

(Washington) Les démocrates américains ont annoncé jeudi une initiative législative cherchant à punir les compagnies pétrolières, qu’ils accusent d’augmenter injustement les prix à la pompe au moment où une inflation record pèse sur les espoirs du parti pour les élections de mi-mandat en novembre.

Frankie TAGGART Agence France-Presse

La réforme permettrait aux régulateurs d’imposer de lourdes amendes aux compagnies profitant de la guerre en Ukraine et d’un pic des prix du brut lié à la pandémie pour augmenter leurs profits, aux dépens des automobilistes américains.

« En ces temps de guerre […], il n’y a aucune raison pour les grandes compagnies pétrolières de profiter (de la situation), de gonfler les prix ou d’exploiter les familles », a déclaré la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, lors d’une conférence de presse.

« C’est pourquoi les démocrates ont décidé d’agir avec force pour empêcher les compagnies pétrolières et gazières de profiter et de manipuler les marchés, et pour leur faire rendre des comptes », a-t-elle ajouté.

Cette annonce intervient au moment où les prix de l’essence ont atteint aux États-Unis une moyenne de 4,14 dollars le gallon (3,8 litres), contre 2,89 dollars il y a un an selon des données publiées jeudi.

Les propositions des démocrates donneraient à l’autorité américaine de la concurrence, la FTC, et aux États des pouvoirs renforcés pour poursuivre les entreprises manipulant les prix.

Ils espèrent adopter cette législation avant fin mai mais auront besoin du soutien des républicains du Sénat, qui eux poussent pour une augmentation de la production locale des combustibles fossiles.

Elle a pris en exemple les camionneurs de la côte Ouest, « qui font face à des prix du diesel pouvant atteindre 6,60 dollars le gallon », ce qui augmente « le prix de toute marchandise livrée, en raison du coût du transport ».

Sollicité par l’AFP, le American Petroleum Institute (API), qui regroupe les industriels du pétrole et du gaz, a jugé que l’initiative des démocrates équivalait à une « posture politique ».

« Plusieurs enquêtes approfondies de la FTC ont montré que les changements dans les prix de l’essence étaient basés sur des facteurs du marché et non dus à un comportement illégal. Le prix à la pompe que les Américains paient actuellement est le résultat de l’augmentation de la demande et du retard de l’offre, combinés aux troubles géopolitiques et à l’incertitude politique de la part de Washington », a affirmé un responsable de l’API, Frank Macchiarola.

En mars, le président Joe Biden avait ordonné de puiser un million de barils par jour dans les réserves stratégiques de pétrole américaines pendant six mois.