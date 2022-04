La guerre plonge des populations dans le malheur et l’économie mondiale dans le chaos. Paradoxalement, la guerre profite aussi directement et indirectement à beaucoup d’entreprises, et pas seulement celles du secteur de l’armement. Des exemples au Canada et au Québec.

Québec : bois et aluminium

Pressions sur le prix du bois d’œuvre

Les producteurs de bois du Québec pourraient tirer indirectement profit des sanctions contre la Russie.

Russie : 1er exportateur en Europe

Canada : 1er exportateur aux États-Unis

Les producteurs de bois du Québec et de la Colombie-Britannique n’en vendent pas en Europe, mais ils pourraient tirer profit indirectement des tensions accrues provoquées par les sanctions contre la Russie, premier producteur du Vieux Continent. Sans le bois russe, les autres producteurs européens garderont leur bois pour leur marché et n’exporteront pas aux États-Unis, ce qui contribuera à maintenir les prix élevés sur le marché nord-américain, explique Michel Vincent, économiste du Conseil de l’industrie forestière du Québec.

Le Québec et la Colombie-Britannique sont les deux provinces qui exportent le plus de bois aux États-Unis. Les producteurs comme Résolu, au Québec, et West Fraser Timber, en Colombie-Britannique, continueront d’augmenter leurs profits en raison des prix élevés.

Record de production d’aluminium

Le Québec compte pour 95 % de la production canadienne d'aluminium.

Russie : 2e producteur mondial

Canada : 1er exportateur aux États-Unis

Dans un marché de l’aluminium déjà tendu, les sanctions occidentales contre la Russie, deuxième producteur mondial, continuent d’exercer une pression à la hausse sur le prix du métal. Sur le marché international, le prix de la tonne d’aluminium atteint des records. Au Québec, où se concentre 95 % de la production canadienne, les alumineries font tout ce qui leur est possible pour augmenter leur production et profiter des prix actuels.

L’augmentation du prix de l’aluminium remplira les coffres des producteurs, mais aussi d’Hydro-Québec, dont les contrats avec les alumineries sont liés au prix du métal.

7,3 milliards

Valeur des exportations canadiennes d’aluminium en 2020. Le prix du métal a plus que doublé depuis.

Saskatchewan et Manitoba : céréales, engrais

Les producteurs de blé canadiens se préparent à accroître leur production.

Hausse des exportations de blé

Russie : 1er exportateur mondial

Ukraine : 6e exportateur mondial

Canada : 3e exportateur mondial

Plusieurs pays qui dépendent de la Russie et de l’Ukraine pour nourrir leur population, dont l’Égypte et le Liban, craignent la flambée des prix et les pénuries qui résulteront de la guerre en Ukraine. Les producteurs de blé canadiens se préparent à accroître leur production pour faire face à une demande mondiale accrue.

Terence Bowles, président et chef de la direction de la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent

Selon le président et chef de la direction de la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent, Terence Bowles, les exportations canadiennes pourraient être appelées à combler ces pénuries. « Je n’aime pas dire que cela va nous aider parce que ça donne l’impression que nous profitons des problèmes des autres. Mais je dirais que le Canada est en bonne position pour pouvoir aider à remplacer une grande partie des céréales qui ne seront pas disponibles », a-t-il dit lors de l’ouverture de la voie maritime le 24 mars.

+ 38 % Augmentation du prix du blé depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie à la Bourse des matières premières de Chicago

Au pays de la potasse

Nutrien est le premier producteur mondial de fertilisant.

Russie et Biélorussie : 2e et 3e producteurs mondiaux

Canada : 1er producteur mondial

Le plus gros producteur mondial de fertilisant, Nutrien, est canadien, et il profite déjà de la forte augmentation des prix liée aux sanctions qui touchent les importations de la Russie et de la Biélorussie. L’entreprise a la matière première (potasse) et l’énergie (gaz naturel) nécessaires pour remplacer la production russe et accroître encore sa part du marché mondial.

La Suède, la Belgique et le Brésil ont cogné à notre porte parce que normalement, leur potasse vient de la Biélorussie ou encore de la Russie. Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, à l’occasion d’un discours au Conseil des relations internationales de Montréal

7,6 milliards de dollars Revenus des ventes de potasse en 2021 en Saskatchewan, dont 1,5 milliard ira dans les coffres du gouvernement de la province sous forme de redevances

Alberta : pétrole et gaz

Suncor, plus gros producteur de pétrole canadien

Le plein de profits

Russie : 3e producteur mondial

Canada : 4e producteur mondial

Le prix du pétrole s’est envolé depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, au bénéfice des producteurs canadiens, dont le coût moyen de production est resté stable. Selon Suncor, plus gros producteur de pétrole canadien, les opérations albertaines sont rentables à partir d’un prix de 35 $ US le baril de WTI. Le prix du brut de référence a flirté au début du mois de mars avec les 130 $ US le baril.

« Chaque augmentation du prix du brut de 1 $ US le baril représente une augmentation de revenus de 500 millions pour la province de l’Alberta », estiment les économistes Warren Lovely et Daren King, de la Banque Nationale.

200 000 barils par jour En plus de profiter des prix élevés, les producteurs de pétrole canadiens vont augmenter leur production de 200 000 barils pour l’exporter aux États-Unis et remplacer le pétrole russe banni par le gouvernement américain.