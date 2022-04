Budget fédéral 2022

Hausse des dépenses militaires et investissements dans le logement

Ottawa — La ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, dévoilera ce jeudi son deuxième budget, et ce, dans un contexte économique marqué par une hausse de l’inflation, la guerre en Ukraine et un appel à la mobilisation pour contrer les changements climatiques. Si les revenus sont plus élevés que prévu, le gouvernement Trudeau utilisera une partie des recettes pour respecter les conditions de l’entente conclue avec le NPD. Voici un survol des mesures à surveiller dans le budget.