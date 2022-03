« C’est enclin à aller à 15 $, et peut-être plus que ça », a lancé le ministre du Travail Jean Boulet jeudi en mêlée de presse.

(Québec) Le salaire minimum pourrait dépasser les 15 $ l’heure en 2023, prédit le ministre du Travail Jean Boulet, qui estime que le pouvoir d’achat des salariés au bas de l’échelle est protégé malgré l’inflation.

Charles Lecavalier La Presse

« C’est enclin à aller à 15 $, et peut-être plus que ça », a lancé M. Boulet jeudi en mêlée de presse. La situation s’explique par une hausse probable du salaire horaire moyen au Québec. « J’ai l’impression [qu’il] va connaitre une augmentation importante cette année, et donc si ça dépasse 30 $ l’heure, on irait à 15 $ l’heure et peut-être même au-delà. Je ne suis pas fermé du tout », a-t-il expliqué.

À compter du 1er mai, le taux général du salaire minimum passera à 14,25 $ l’heure, et il se situe présentement à 13,50 $ l’heure. C’est déjà une hausse de « 5,6 % » qui « tient compte du coût de la vie l’année dernière », a affirmé M. Boulet. Dans son budget déposé la semaine dernière, le ministre des Finances Eric Girard prévoit un taux d’inflation qui devrait s’élever à 4,65 % pour l’ensemble de l’année 2022.

Il estime que le mécanisme mis en place par son gouvernement, qui est « détermine » le salaire minimum en divisant par deux le salaire horaire moyen au Québec, est un juste équilibre entre « l’accroissement du pouvoir d’achat des salariés à faible revenu » et « la capacité de payer des PME qui ont été très affectées par la pandémie ».

M. Boulet estime qu’il n’a pas à accélérer cette hausse, ou la devancer, même si l’inflation se fait sentir à l’épicerie, ou dans le coût du logement par exemple.

« Ça a toujours été le calcul. Pour moi [le 50 % ] c’est un critère objectif, ça tient compte de l’augmentation du salaire horaire moyen. Mais il ne faut pas oublier l’impact que la pandémie a eu sur les PME », a-t-il dit.

Il estime que depuis l’arrivée au pouvoir de la Coalition avenir Québec, la hausse du salaire minimum « est allée au-delà de l’inflation » et « a contribué à augmenter le pouvoir d’achat » des travailleurs au salaire minimum.