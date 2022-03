« Mon hypothèse de base est que nous atteindrons un pic d’inflation au début de l’hiver », a déclaré lundi à des journalistes le président de la Fed d’Atlanta, Raphael Bostic, en marge de la conférence annuelle de la National Association for Business Economics (NABE).

(Washington) L’inflation pourrait s’accélérer aux États-Unis jusqu’au début de l’hiver, puis seulement commencer à ralentir, selon un responsable de la banque centrale américaine, qui a souligné lundi que la lutte contre cette hausse des prix est sa « plus grande préoccupation » pour 2022.

Agence France-Presse

« Mon hypothèse de base est que nous atteindrons un pic d’inflation au début de l’hiver », a déclaré lundi à des journalistes le président de la Fed d’Atlanta, Raphael Bostic, en marge de la conférence annuelle de la National Association for Business Economics (NABE).

« Ma perspective initiale était que l’inflation commencerait probablement à décélérer ce printemps. Il est presque certain, à présent, que cela n’arrivera pas », avait-il souligné un peu plus tôt, lors de son discours.

« La maîtrise des taux d’inflation élevés est ma principale préoccupation pour 2022 », avait encore souligné ce membre, non votant cette année, du comité de politique monétaire de la Fed.

Raphael Bostic a précisé qu’il table sur 4,1 % d’inflation, ce qui est « très élevé ». La Fed avait, mercredi, à l’issue de sa dernière réunion, actualisé ses perspectives économiques, et revu en forte hausse ses prévisions d’inflation, à 4,3 %, deux fois plus que ce qui était anticipé en décembre.

La Fed a aussi relevé ses taux, pour la première fois depuis 2018, pour lutter contre cette forte inflation. Elle a opté pour une première hausse modérée, d’un quart de point de pourcentage, et non d’un demi-point directement, ce qui aurait été un mouvement inhabituellement rapide.

Les taux directeurs, qui se trouvaient depuis mars 2020 dans une fourchette de 0 à 0,25 %, se situent donc désormais entre 0,25 et 0,50 %.

Et plusieurs nouvelles hausses sont à prévoir en 2022, peut-être même une à chaque réunion. Et la possibilité d’un ou plusieurs relèvements d’un demi-point de base a également été évoquée par certains responsables.

Raphael Bostic a dit lundi aux journalistes être « à l’aise » avec une hausse « plus agressive, si c’est ce que les données suggèrent comme étant approprié ».

Il a également insisté sur la nécessité, selon lui, de « commencer à ramener le bilan (de la Fed) à des niveaux plus habituels », et « plus rapidement que ce que nous avons fait auparavant ».

« La guerre en Ukraine n’a pas changé ma position sur ce sujet », a-t-il ajouté.

Cela pourrait commencer dès le mois de mai, avait souligné le président de la Fed, Jerome Powell, mercredi lors de sa conférence de presse.