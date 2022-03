PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESSMARDI, LE PRIX MOYEN D’UN GALLON D’ESSENCE (3,78 LITRES) ÉTAIT DE 4,17 DOLLARS US, PLUS HAUT QUE L’ANCIEN RECORD DE 4,11 DOLLARS, QUI DATAIT DE 2008, SELON L’ASSOCIATION D’AUTOMOBILISTES AAA. EN UN MOIS, LE PRIX MOYEN A AUGMENTÉ DE 20 %.