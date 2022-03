(Ottawa) La balance commerciale de marchandises du Canada a été positive en janvier dernier, passant d’un déficit de 1,6 milliard en décembre à un excédent de 2,6 milliards.

La Presse Canadienne

Statistique Canada précise que les importations de marchandises du pays ont reculé de 7,4 % en janvier alors que les exportations n’ont diminué que de 0,2 %.

Des baisses d’importations ont été observées dans 10 des 11 sections de produits, mais d’une année à l’autre, les importations totales ont tout de même progressé de 8 %. Les importations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicule automobile ont diminué de 13,9 % en janvier, ce qui a plus que contrebalancé l’augmentation de 6,8 % observée en décembre. D’autre part, les importations de matériel et de pièces électroniques et électriques ont reculé de 9 % en janvier.

Quant aux exportations totales, leur valeur en janvier s’est établie à 56,6 milliards. Statistique Canada a observé qu’une baisse de 4,6 % en volume a été presque entièrement compensée par une augmentation des prix des exportations.

Si l’on exclut les produits énergétiques, les exportations ont diminué de 2,7 % au pays en janvier.

Les exportations vers les États-Unis, le principal partenaire d’affaires du Canada, ont augmenté de 1,2 % en janvier, tandis que les importations en provenance de ce pays ont reculé de 4,7 %. Par conséquent, l’excédent commercial du Canada avec les États-Unis s’est élargi, passant de 7,1 milliards en décembre à 9,3 milliards en janvier. C’était le plus important surplus commercial enregistré depuis juillet 2008.

Statistique Canada rappelle qu’à la fin de janvier et le mois dernier, des passages frontaliers entre le Canada et les États-Unis ont été bloqués par des manifestants, ce qui a empêché la circulation normale des marchandises. Le pont Ambassador entre Windsor en Ontario et Detroit a été bloqué pendant plusieurs jours ; il est associé à près de 24 % de l’activité commerciale de marchandise du Canada par la route.

Par ailleurs, le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis s’est rétréci, passant de 8,6 milliards en décembre à 6,7 milliards en janvier.