(Moscou) La production industrielle en Russie a bondi de 8,6 % en janvier sur un an, selon les chiffres publiés vendredi par l’agence statistique Rosstat, confirmant une reprise entamée en 2021 après une année 2020 plombée par la pandémie.

Agence France-Presse

Parmi les secteurs ayant le plus progressé sur un an, on trouve les constructions métalliques (+60,9 %), la fabrication des valises et des sacs en cuir (+28 %) ou encore les services dans le secteur minier (+27 %).

Les secteurs en recul sont, entre autres, la fabrication des articles tricotés (-11,1 %), des radars (-17 %) et des ascenseurs (-22,4 %).

En 2021, la production industrielle en Russie a bondi de 5,3 % sur un an, après avoir diminué de 2,9 % en 2020.

Dans l’ensemble, l’économie russe a été relativement épargnée par la pandémie en 2020 (PIB en repli de 3,1 %) du fait de la décision de ne pas confiner à nouveau le pays après la première vague de COVID-19.