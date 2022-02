La confiance des consommateurs au plus bas depuis une décennie

(Washington) La confiance des consommateurs américains était en février au plus bas en une décennie, bien qu’un peu meilleure qu’initialement estimé, l’inflation inquiétant les ménages les plus aisés, selon l’estimation finale de l’enquête de l’Université du Michigan publiée vendredi.

Agence France-Presse

L’indice mesurant cette confiance est tombé à 62,8 points, contre 67,2 en janvier. C’est cependant mieux que l’estimation préliminaire publiée au début du mois, et qui avait montré une chute à 61,7 points.

Les analystes s’attendaient d’ailleurs à ce que l’estimation finale reste de cet ordre.

« Bien que la confiance des consommateurs ait affiché une légère augmentation au cours de la dernière moitié de février, elle est restée à son plus bas niveau de la dernière décennie, et la chute était toujours entièrement due à une baisse de 12,9 % parmi les ménages ayant des revenus de 100 000 dollars ou plus », souligne Richard Curtin, l’économiste en charge de cette enquête très suivie des marchés.

Il a précisé que l’enquête a été menée avant le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.