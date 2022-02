Dans un communiqué, l’International chamber of shipping, basée à Londres, a appelé à ne pas faire des marins « les dommages collatéraux des actions que les gouvernements ou d’autres pourraient entreprendre », rappelant qu’ils ont été « au premier plan de la réponse à la pandémie, en veillant à ce que les fournitures essentielles de nourriture, de carburant et de médicaments continuent d’arriver à destination »

(Londres) La Chambre internationale de la marine marchande (ICS) a mis en garde jeudi contre une perturbation des chaînes d’approvisionnement « si la libre circulation des marins ukrainiens et russes était entravée ».

Agence France-Presse

Ces deux nationalités représentaient 14,5 % de la main-d’œuvre mondiale du secteur de la navigation en 2021, avec 198 123 marins russes et 76 442 marins ukrainiens, indique l’ICS.

« La sécurité de nos marins est notre priorité absolue », a déclaré Guy Platten, secrétaire général de l’ICS, cité dans le communiqué.

« Nous espérons que toutes les parties continueront à faciliter le libre passage des marchandises et de ces travailleurs clés en ce moment », a-t-il poursuivi.

Le transport maritime est responsable de l’acheminement de près de 90 % du commerce mondial.

Pour maintenir sans entrave les échanges commerciaux, les marins doivent pouvoir embarquer et débarquer « librement à travers le monde », et être payés via les systèmes bancaires internationaux, ajoute l’organisation.

L’ICS avait déjà mis en garde contre une pénurie de marins sur les navires commerciaux pendant la pandémie de COVID-19, si aucune mesure n’était prise pour en augmenter le nombre.

Le manque de marins et de navires a participé aux pénuries qui ont fait grimper les prix à travers le monde.