(Washington) Les ventes au détail ont rebondi plus que prévu en janvier aux États-Unis, montrant une consommation toujours solide malgré le variant Omicron de la COVID-19, mais gonflée par l’inflation, les prix grimpant à leur rythme le plus rapide en quatre décennies.

Agence France-Presse

Le total des ventes s’est élevé à 649,8 milliards de dollars le mois dernier, soit une hausse de 3,8 %, selon les données publiées mercredi par le département du Commerce. C’est plus que la hausse de 1,9 % qui était attendue par les analystes.

Pour la Maison-Blanche, ce rebond « n’est pas un accident », le président Joe Biden « a pris des mesures concrètes pour remettre les Américains au travail, lutter contre la COVID-19 et résoudre les problèmes de chaîne d’approvisionnement, aidant notre économie à continuer de s’appuyer sur ce qui a déjà été une période historique de croissance », a-t-elle salué dans un tweet.

« La conséquence immédiate de ces chiffres est que les prévisions de croissance du PIB au premier trimestre seront révisées à la hausse de manière significative », souligne Ian Shepherdson, économiste pour Pantheon Macroeconomics, qui table sur une croissance « d’environ 4 %, soit le double de [leurs] prévisions précédentes ».

La consommation est en effet le moteur de la croissance américaine.

« Nos craintes initiales d’une croissance très lente face à la vague Omicron sont maintenant bien atténuées », détaille-t-il.

Au rythme des pénuries

Ce rebond est cependant à relativiser, la baisse du mois de décembre ayant été plus forte que prévu, de 2,5 % contre -1,9 % initialement annoncé, selon une révision également publiée mercredi.

Les Américains avaient, en effet, pris de l’avance sur leurs achats de fin d’année par peur des pénuries, et les ventes au détail avaient par conséquent reculé en décembre par rapport à octobre et novembre.

En janvier, par rapport à janvier 2021, la hausse est de 11,4 %, dont une hausse de 33,4 % pour les ventes des stations-service, et de 27 % pour les bars et restaurants.

« Une reprise des livraisons de véhicules, de meubles et d’appareils électroménagers, qui étaient en retard depuis l’été dernier en raison des pénuries de semi-conducteurs, a stimulé les dépenses », a commenté dans une note Diane Swonk, cheffe économiste pour Grant Thornton.

Selon elle, plus que la force ou la faiblesse de la demande, ce sont surtout « les pénuries et le rythme auquel les gens peuvent obtenir ce qu’ils veulent (qui) jouent un rôle plus important » dans l’évolution des ventes au détail.

Les ventes ont été tirées, au cours du premier mois de 2022, par les ventes des voitures et pièces détachées automobiles (+5,7 % par rapport à décembre).

Cependant, ces dernières « ont en fait légèrement diminué après ajustement » des prix avec l’inflation, précise Diane Swonk, soulignant que les prix des véhicules neufs ont bondi en janvier à « leur rythme le plus rapide jamais enregistré ».

L’inflation a atteint en janvier 7,5 % sur un an, son rythme le plus rapide en près de 40 ans, selon l’indice CPI du département du Travail. Les prix des voitures d’occasion ont notamment flambé de plus de 40 % entre janvier 2021 et janvier 2022.