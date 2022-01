La Banque du Canada a décidé d’attendre avant d’enclencher la remontée des taux d’intérêt, malgré la bonne tenue de l’économie et un taux d’inflation préoccupant.

Hélène Baril La Presse

Le taux directeur de la banque centrale reste au niveau historiquement bas de 0,25 %, où il se maintient depuis le début de la pandémie, il y après de deux ans.

« Le Conseil de direction s’attend à ce qu’il soit nécessaire d’augmenter les taux d’intérêt », indique toutefois la Banque du Canada dans son communiqué très attendu. Beaucoup d’économistes s’attendaient à ce que les taux d’intérêt entament leur remonté dès aujourd’hui.

« Le moment et le rythme des hausses seront guidés par l’engagement de la Banque à atteindre la cible d’inflation de 2 % », indique le communiqué.

Dans son premier Rapport sur la politique monétaire de l’année 2022 rendu public en même temps, la banque centrale indique pourtant que l’économie canadienne est remise de la pandémie. « La reprise économique vigoureuse s’est poursuivie au cours de la deuxième moitié de 2021 au Canada et dans le monde. Vu la croissance plus rapide que prévu et les solides gains au chapitre de l’emploi, la Banque estime que les capacités excédentaires se sont pour ainsi dire résorbées ».

La première hausse des taux attendra au moins jusqu’au 2 mars, date de la prochaine décision sur les taux. D’ici là, « la Banque gardera son portefeuille d’obligations du gouvernement du Canada assez stable au moins jusqu’à ce qu’elle commence à relever le taux directeur », indique-t-elle.

Dans son Rapport sur la politique monétaire, la banque centrale se montre optimiste pour l’économie canadienne, notamment pour le marché du travail.

« Les conditions du marché du travail sont très favorables. À la fin de 2021, ce marché était revenu aux niveaux prépandémie. Le taux d’emploi a regagné le terrain perdu lorsqu’on tient compte des changements démographiques, les entreprises ont du mal à trouver du personnel et la croissance des salaires est en hausse ».

L’inflation, qui a atteint 4,8 % en décembre, se maintiendra encore un bon bout de temps à un niveau supérieur à la cible de 2 %, prévoient les autorités monétaires.

« On prévoit que l’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC) va rester aux alentours de 5 % au premier semestre de 2022, car les contraintes d’offre coïncident avec les prix élevés de l’énergie et la hausse des prix des aliments. L’inflation mesurée par l’IPC devrait diminuer pour atteindre environ 3 % d’ici la fin de 2022, à mesure que ces pressions se dissiperont. Elle devrait ensuite baisser pour avoisiner 21⁄4 % d’ici le deuxième semestre de 2023 et rester près de la cible en 2024 ».