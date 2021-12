C’est la fin d’une belle entreprise québécoise. L’entreprise de nutraceutiques Atrium Innovations, de Québec, cessera ses activités d’ici au 30 mars prochain. La nouvelle a été annoncée en début de semaine. Quatre-vingts personnes perdent leur emploi.

André Dubuc La Presse

Un avis de licenciement collectif a été envoyé au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale le 30 novembre.

Cofondée par Luc et Éric Dupont en 1999, Atrium a été dirigée par l’actuel ministre québécois de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, de 2007 à 2014. Il en était le grand patron quand la société a été vendue pour la somme de 1,1 milliard au fonds d’investissement Permira, en 2013.

PHOTO ROBERT MAILLOUX, ARCHIVES LA PRESSE Pierre Fitzgibbon chez Atrium en 2008

Par la suite, Atrium a été revendue à la multinationale suisse Nestlé en 2017 pour 2,9 milliards. Des actionnaires historiques d’Atrium, le Fonds de solidarité FTQ et la Caisse de dépôt et placement du Québec, étaient demeurés dans le portrait jusqu’au rachat par Nestlé.

« Nestlé mettra à disposition d’Atrium les ressources nécessaires pour accélérer la croissance de ses marques et en faire bénéficier encore plus de personnes à travers le monde », déclarait à cette occasion Peter Luther, président d’Atrium Innovations.

À cette époque, le spécialiste des produits de santé et des suppléments vitaminiques réalisait des ventes de 700 millions dans plus de 50 pays, principalement en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Atrium comptait à ce moment-là 1400 employés répartis dans sept unités de production. Elle détenait les marques Garden of Life, Pure Encapsulations et Douglas Laboratories.

Discrètement acquise à l’été 2021

Atrium a discrètement changé de nom en juillet dernier quand la société Innovative Labs, de l’Utah, en est devenue propriétaire. « Le site manufacturier d’Atrium Innovations Québec change pour devenir INNOVATIVE LABS CANADA ! Nouveau nom, même équipe ! », disait l’entreprise dans une offre d’emploi que l’on peut encore consulter sur le site Jobillico.

Innovative Labs est un spécialiste de la fabrication de produits liquides.

Nos demandes d’explications adressées au siège social de la société américaine sont restées sans réponse. Un appel aux installations d’Atrium dans le Parc technologique du Québec métropolitain n’a pas eu de suite vendredi, malgré une promesse de suivi. Chez Québec International, organisme de promotion économique de la région de la Capitale-Nationale, on n’était pas au courant de la fermeture.

Avant de cofonder Atrium, Éric et Luc Dupont avaient mis sur pied la société Æterna Zentaris. Plus récemment, les frères Dupont ont créé la société de cosmétiques IDC Dermo.

Avec la collaboration de William Leclerc, La Presse