Économie

Minibudget Girard

350 millions pour de nouveaux projets d’investissements

Numérisation, automatisation et innovation ; le gouvernement Legault injecte 350 millions de plus dans sa mise à jour automnale afin de stimuler la « croissance et la productivité des entreprises ». Dans le milieu des affaires, on voit mal comment ces sommes pourront atténuer les maux de tête provoqués par le manque de main-d’œuvre.