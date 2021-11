Québec va investir près de 475 millions de dollars sur trois ans pour aider l’industrie de l’aluminium à devenir plus efficace et réduire son empreinte environnementale.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

Le gouvernement a dévoilé la Stratégie québécoise de l’aluminium (SQDA) 2021-2024, mardi, à Saguenay. On estime que le plan amènera des investissements totaux de près de 2,5 milliards dans l’industrie.

Il ne faut pas s’attendre à une augmentation de la capacité de production, prévient le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, en entrevue. En ce moment, il croit qu’il vaut mieux stimuler les investissements technologiques « pour faire plus de volume avec les mêmes équipements ».

« On ne verra pas beaucoup de nouvelle capacité, prévoit-il. On l’a vu avec les Chinois qui ont réduit leur production, ce qui a fait en sorte que ça l’a augmenté le prix de la commodité. »

Le gouvernement veut aussi encourager les activités de transformation au Québec et les exportations. « Plus on va convertir l’aluminium au Québec, plus on va créer de la richesse pour la société. »

4,7 millions de tonnes de CO 2

L’industrie de l’aluminium québécoise a à la fois la particularité d’être beaucoup plus verte qu’ailleurs, mais elle demeure un important contributeur de gaz à effet de serre (GES) de la province.

En 2018, la production d’aluminium était le procédé industriel qui émettait le plus de gaz à effet de serre dans la province à 4,7 millions de tonnes en équivalent dioxyde de carbone, selon le plus récent Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre.

Grâce à l’hydroélectricité, l’industrie a une empreinte carbone inférieure aux concurrents internationaux.

Au Québec, la production d’une tonne d’aluminium émet l’équivalent de deux tonnes de GES. En Europe, ce ratio est de 16 tonnes tandis qu’il est de 30 tonnes en Chine.

La stratégie gouvernementale veut aider les alumineries à verdir leurs activités, grâce à l’hydroélectricité et aux investissements dans la technologie.