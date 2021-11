Le taux de chômage en baisse au Canada et au Québec

(Ottawa) L’économie canadienne a créé 31 000 emplois en octobre, ce qui a fait reculer le taux de chômage à son plus bas niveau depuis 20 mois et le début de la pandémie, a indiqué vendredi Statistique Canada. Au Québec, le nombre d’emplois est resté essentiellement stable (un recul de 300 postes) et le taux de chômage a diminué à 5,6 %, après avoir été de 5,7 % en septembre.

La Presse Canadienne

Le taux de chômage au Canada s’est établi à 6,7 %, alors qu’il était de 6,9 % en septembre, enregistrant ainsi un cinquième recul mensuel consécutif.

Selon l’agence fédérale, le taux de chômage aurait été de 8,7 % en octobre, contre 8,9 % en septembre, s’il n’avait pas tenu compte des Canadiens qui voulaient travailler, mais n’étaient pas à la recherche d’un emploi.

Le commerce de détail embauche

Des gains ont été observés dans un certain nombre d’industries, notamment le secteur de la vente au détail, durement touché par la pandémie. Ces progressions ont cependant été contrebalancées par des baisses ailleurs, comme dans les services d’hébergement et de restauration.

Le commerce de détail a créé 72 000 emplois en octobre, ce qui, selon Statistique Canada, a ramené l’industrie à ses niveaux d’avant la pandémie pour la première fois depuis mars.

L’agence note également une baisse du travail indépendant, mais suggère que certains de ces emplois ont migré vers des postes plus permanents et en demande, comme dans le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques.

En outre, le nombre de chômeurs de longue durée au Canada — ceux qui sont sans emploi depuis au moins six mois — a peu changé en octobre, restant près de 380 000, a précisé Statistique Canada.

Le télétravail reste populaire

En dépit de l’assouplissement des restrictions sanitaires à travers le pays, environ le quart (23,8 %) des travailleurs canadiens ont continué de privilégier le télétravail. Le nombre de Canadiens qui ont travaillé à domicile le mois dernier, soit de 4,2 millions de personnes, n’était que légèrement inférieur à celui enregistré un an plus tôt, de 4,3 millions.

Chez les personnes du principal groupe d’âge actif, celles âgées de 25 à 54 ans, le principal groupe d’âge actif, l’emploi a progressé de 53 000 en octobre, et toute la hausse est survenue dans le travail à temps plein, tant pour les hommes que pour les femmes. Le taux d’activité des 25 à 54 ans enregistré en octobre s’est chiffré à 88,2 %, soit le « niveau record depuis 1976 ».

L’effet du vieillissement de la population

Statistique Canada rapporte que « le vieillissement de la population continue d’avoir des effets sur le taux global d’activité » au Canada, puisque les 65 ans et plus ont un taux d’activité « considérablement plus faible » que celui des groupes d’âges plus jeunes.

« L’offre future de travailleurs, et la possibilité de pénuries empêchant la croissance économique et l’innovation, est l’un des enjeux les plus importants auxquels est confronté le marché du travail canadien », a indiqué Statistique Canada dans son communiqué.

Selon Leah Nord, directrice principale des stratégies de main-d’œuvre pour la Chambre de commerce du Canada, le rapport sur l’emploi d’octobre met en évidence la côte qu’il faudra encore remonter avant que le marché du travail ne guérisse complètement de la COVID-19.

Le plus difficile reste à faire

Elle note qu’il y a près de 900 000 postes vacants à pourvoir, ajoutant que cette tâche va être plus difficile que de récupérer les trois millions d’emplois perdus au début de la pandémie, ce que le pays a terminé de faire en septembre.

« En fait, la partie difficile commence maintenant », a-t-elle affirmé dans un communiqué.

Le talent est un problème dans tous les secteurs, à tous les niveaux de la chaîne de valeur, dans toutes les régions du pays, et il n’y a pas de solution miracle à portée de main. Leah Nord, de la Chambre de commerce du Canada

L’emploi a augmenté en Ontario et au Nouveau-Brunswick, tandis qu’il a diminué au Manitoba et en Saskatchewan. Quelque 37 000 emplois ont été créés en Ontario, où le taux de chômage a diminué de 0,3 point à 7,0 %.

Dans les Maritimes, le taux de chômage est passé de 9,3 % à 9,1 % au Nouveau-Brunswick et de 11,3 % à 9,1 % à l’Île-du-Prince-Édouard. Il a augmenté de 0,3 point en Nouvelle-Écosse, pour atteindre 8,3 %.