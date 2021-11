Économie

François-Philippe Champagne

À pleins gaz dans la transition vers l’économie verte

Avant les élections fédérales, durant les six mois où il a été ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne s’est attaqué à la reconstruction de l’industrie pharmaceutique canadienne, à la propulsion hybride de l’aéronautique et à l’électrification des transports. Il veut maintenant positionner le Canada comme leader de l’économie verte où, selon lui, le pays dispose d’avantages concurrentiels indéniables qui lui permettront d’exploiter son plein potentiel.