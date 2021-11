(Ottawa) L’excédent commercial de marchandises du Canada a grimpé à 1,9 milliard en septembre, après s’être chiffré à 1,5 milliard en août, tant les exportations que les importations ayant reculé alors que la pénurie de puces à semi-conducteur a nui à la production de véhicules automobiles, a indiqué jeudi Statistique Canada.

La Presse Canadienne

Les perturbations de l’industrie automobile se sont intensifiées en Amérique du Nord en septembre, la pénurie ayant forcé les constructeurs dans le monde à ralentir ou cesser temporairement leur production, a précisé l’agence fédérale.

Les exportations totales ont diminué de 2,3 % à 53,0 milliards en septembre, alors que les exportations de véhicules automobiles et de leurs pièces ont chuté de 17,9 % à 4,6 milliards.

Les exportations de produits en métal et de produits minéraux non métalliques ont reculé de 8,1 % en septembre, les exportations d’or et d’argent sous forme brute ayant diminué de 12,1 %, tandis que celles de produits énergétiques ont augmenté de 6,1 %, soutenues par la croissance des prix.

Entre-temps, les importations totales ont reculé de 3,0 % à 51,1 milliards en septembre, les importations de véhicules automobiles et de leurs pièces ayant chuté de 13,6 % à 6,6 milliards.

Exprimées en volume, les exportations totales ont diminué de 3,0 % en septembre, pendant que les importations ont reculé de 4,9 %.