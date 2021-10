Pékin indique vouloir ouvrir « pleinement les possibilités offertes par l’immense marché et la demande intérieure considérable de la Chine, qui compte 1,4 milliard d’habitants », avec pour objectif de « faire du marché chinois un marché pour le monde, partagé par tous et accessible à tous ».

(Genève) La Chine a promis mercredi devant l’OMC d’accélérer son « nouveau modèle de développement » fondé sur la demande intérieure, tout en ouvrant davantage son vaste marché à l’international.

Agence France-Presse

Pékin a fait ces promesses à l’occasion de l’examen des pratiques commerciales de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), un exercice auquel se soumettent à intervalles réguliers tous les membres de l’organisation, mais qui se tient à huis clos.

Dans un rapport publié à cette occasion, transmis par l’OMC, la Chine indique avoir l’intention « d’accélérer les efforts déployés pour encourager un nouveau modèle de développement qui a pour élément principal la circulation intérieure ».

« Le nouveau modèle de développement n’est pas une boucle de développement à huis clos. En exploitant pleinement le potentiel de la demande intérieure, il sert à mieux relier les marchés intérieur et international, permet de mieux exploiter les marchés et les ressources au niveau international et national, et assure un développement plus soutenu et plus durable », explique toutefois le document.

Pékin indique vouloir ouvrir « pleinement les possibilités offertes par l’immense marché et la demande intérieure considérable de la Chine, qui compte 1,4 milliard d’habitants », avec pour objectif de « faire du marché chinois un marché pour le monde, partagé par tous et accessible à tous ».

La Chine affirme vouloir notamment « mettre en œuvre une politique d’importation plus dynamique » et établir « un nouvel environnement propice à l’ouverture en déployant […] des zones franches expérimentales et des ports francs ».

Dans le rapport, la Chine défend aussi avec vigueur le multilatéralisme, et assure qu’elle « unira ses forces à celles des autres Membres pour relever les défis mondiaux ».

Face au réchauffement climatique, le document réaffirme les engagements chinois : la neutralité carbone « d’ici à 2060 » et un pic d’émissions « d’ici à 2030 ».

« En tant que pays en développement, la Chine continuera d’approfondir la coopération Sud-Sud et de contribuer à l’éradication de la pauvreté, à l’allégement de la dette et à la croissance économique dans les pays en développement », souligne également le rapport.

Et de conclure : « Il n’y a qu’une seule Terre et un seul avenir commun pour l’humanité. La Chine est prête à s’unir aux autres Membres et à avancer avec eux en laissant la flamme du multilatéralisme éclairer la voie vers une communauté partageant une même vision de l’avenir de l’humanité ».

Le précédent examen des politiques commerciales chinoises remonte à 2018. Les États-Unis de Donald Trump avaient alors remis en cause la légitimité de la Chine à faire partie de l’OMC, en l’accusant notamment de ne pas ouvrir suffisamment son marché.