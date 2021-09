Les ventes des magasins d’alimentation ont cédé 3,4 %, celles des supermarchés et des autres épiceries ayant reculé de 3,4 % pendant que celles des magasins de bière, de vin et de spiritueux ont perdu 2,7 %. Les ventes des dépanneurs ont reculé de 8,4 % et celles des magasins d’aliments spécialisés ont perdu 0,4 %.

(Ottawa) Les ventes au détail canadiennes ont diminué de 0,6 % pour se chiffrer à 55,8 milliards en juillet, les ventes dans les supermarchés et les épiceries ayant chuté alors que de plus en plus de personnes retournent dans les restaurants et sur les terrasses.

La Presse Canadienne

Cependant, Statistique Canada a indiqué jeudi que son estimation préliminaire pour août suggérait que les ventes au détail ont augmenté de 2,1 % pour ce mois, tout en prévenant que ce chiffre serait révisé.

L’économiste Shelly Kaushik, de la Banque de Montréal, a souligné que la réouverture de l’économie avait permis aux consommateurs de détourner une partie de leurs dépenses pour les biens vers les services.

« Alors que la baisse des ventes au détail est compatible avec le recul du PIB en juillet, les premières indications pour août indiquent un rebond plus large de l’activité », a écrit Mme Kaushik dans un rapport.

Statistique Canada a rapporté le mois dernier que l’économie s’était contractée à un taux annualisé de 1,1 % au deuxième trimestre, et a indiqué que son estimation préliminaire annonçait un recul de 0,4 % en juillet.

Les données sur les ventes des fabricants et des grossistes, publiées la semaine dernière, ont également montré une baisse des ventes en juillet.

Les ventes au détail du mois de juillet ont diminué dans cinq des onze sous-secteurs étudiés par l’agence fédérale.

Les ventes des magasins d’alimentation ont cédé 3,4 %, celles des supermarchés et des autres épiceries ayant reculé de 3,4 % pendant que celles des magasins de bière, de vin et de spiritueux ont perdu 2,7 %. Les ventes des dépanneurs ont reculé de 8,4 % et celles des magasins d’aliments spécialisés ont perdu 0,4 %.

Les ventes des marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage ont reculé de 7,3 % en juillet, mais restaient élevées par rapport à leurs niveaux prépandémiques.

Les concessionnaires d’automobiles et de pièces d’automobiles ont fait état d’une progression de 0,4 % de leurs ventes en juillet, essentiellement sous l’effet d’une progression de 0,8 % des ventes chez les concessionnaires de véhicules neufs.

Les ventes des stations-service ont avancé de 1,4 %.

Les ventes au détail de base, qui excluent les ventes des stations-service et des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles, ont reculé de 1,3 %.

Exprimées en volume, les ventes des détaillants ont diminué de 1,1 % en juillet.