Économie

Afghanistan

Sous les pieds des talibans, un potentiel eldorado minéral

Cuivre, lithium, terres rares : le sous-sol de l’Afghanistan regorge de minéraux jugés critiques pour la transition énergétique et climatique, soulignent les experts, une manne non exploitée à ce jour, et désormais aux mains du régime taliban au pouvoir dans le pays.