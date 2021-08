(Ottawa) Les ventes de maisons ont continué de ralentir en juillet, enregistrant un quatrième mois de déclin consécutif alors que l’offre de nouvelles constructions a chuté dans près de trois quarts des marchés du pays, a indiqué l’Association canadienne de l’immeuble.

Tara Deschamps La Presse Canadienne

L’association a déclaré lundi que les ventes désaisonnalisées de maisons ont totalisé environ 48 686 transactions en juillet, soit une baisse de 3,5 % par rapport à 50 459 en juin et en baisse de 28 % par rapport à leur pic de mars.

Sur une base non désaisonnalisée, 53 870 ventes de maisons ont été enregistrées, en baisse de 15,2 % par rapport aux 63 500 ventes du mois de juillet précédent.

L’ACI a affirmé que la baisse d’un mois à l’autre des ventes en juillet était la plus faible des quatre baisses consécutives depuis mars, mais qu’il s’agissait tout de même du deuxième meilleur mois de juillet jamais enregistré.

« Les ventes de maisons continuent de reculer par rapport aux niveaux extrêmes observés plus tôt dans l’année, mais l’activité actuelle est toujours historiquement forte et entraîne une solide croissance des prix sur la plupart des marchés », a analysé Robert Kavcic, économiste principal de BMO Marchés des capitaux, dans un rapport.

« On pourrait affirmer que certains de ces changements sont allés trop loin au plus fort de la folie, et nous pourrions en voir se défaire à l’avenir, même si une grande partie du changement sous-jacent est permanent. »

Le nombre désaisonnalisé de propriétés nouvellement inscrites a chuté de 8,8 % à 65 757 en juillet par rapport à 72 137 en juin.

Sur une base non désaisonnalisée, 69 322 propriétés ont été répertoriées, une baisse de 18,9 % par rapport aux 85 448 en juillet 2020.

La baisse des nouvelles inscriptions a été menée par des marchés comme la région du Grand Toronto et de Vancouver, qui sont connus pour être très actifs et connaissent régulièrement un rythme effréné de ventes, de même que Montréal et Calgary.

Les conditions observées en juillet ont resserré le ratio ventes/nouvelles inscriptions malgré le ralentissement de l’activité de vente durant le mois, a indiqué l’ACI. Le ratio national des ventes/nouvelles inscriptions a atteint 74 %, en hausse par rapport à 69,9 % en juin.

Le resserrement des conditions de marché en juillet a ramené une petite majorité des marchés locaux sur le territoire du marché des vendeurs, inversant le rapport plus équilibré de nombreux marchés en juin, a déclaré l’ACI.

L’association a constaté que le prix moyen d’une maison vendue a atteint 662 000 $ en juillet, en hausse de 15,6 % par rapport au même mois l’an dernier.

En excluant le Grand Toronto et Vancouver, le prix moyen était de 132 000 $ plus pas, a noté l’ACI.