(Montréal) Power Corporation du Canada a déclaré que ses bénéfices du deuxième trimestre s’élevaient à 994 millions de dollars ou 1,47 $ par action, comparativement à 666 millions de dollars ou 99 cents par action l’an dernier.

La Presse Canadienne

La société de portefeuille basée à Montréal affirme que le bénéfice net ajusté était de 1,02 milliard de dollars ou 1,51 $ par action pour le trimestre se terminant le 30 juin, comparativement à 533 millions de dollars ou 79 cents par action l’an dernier.

Power Corporation indique que la valeur de l’actif net par action a augmenté de 12,3 % pour atteindre 51,60 $ au 30 juin, contre 45,94 $ à la fin mars.

Great-West Lifeco Inc., dont Power Corporation détient 66,7 %, a réalisé un bénéfice net de 784 millions de dollars ou 84 cents par action, en baisse par rapport aux 863 millions de dollars ou 93 cents par action l’an dernier.

En juillet, la filiale américaine de Lifeco a annoncé qu’elle achetait les activités liées aux services de retraite à service complet de Prudential Financial, Inc., pour environ 4,45 milliards de dollars, tandis que la filiale de Lifeco, Irish Life Group Limited, avait conclu une entente visant l’acquisition d’Ark Life Assurance Company dac auprès de Phoenix Group Holdings.

Power Corporation détient le contrôle total de la Financière Power, par l’intermédiaire de laquelle elle détient des participations majoritaires dans Great-West Lifeco, IGM Financial et Wealthsimple Financial Corp., et une participation minoritaire dans GBL Investment Holding.