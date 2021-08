Le déficit commercial se creuse plus que prévu en juin

(Washington) Le déficit commercial des États-Unis s’est creusé plus que prévu en juin en raison de la reprise économique qui a fait grimper les importations plus vite que les exportations, a annoncé le département du Commerce jeudi.

Agence France-Presse

Le déficit des biens et services s’est élevé à 75,7 milliards de dollars, progressant de 6,7 %, avec des importations en hausse de 2,1 % à 283,4 milliards de dollars et des exportations en hausse de 0,6 % à 207,7 milliards. Les analystes attendaient 72,2 milliards de dollars de déficit.

Sur le premier semestre, le déficit des biens et services a augmenté de 135,8 milliards de dollars, ou 46,4 %, par rapport à la même période en 2020, précise le département du commerce dans un communiqué.

Ce bond spectaculaire est toutefois à relativiser puisque mars et avril 2020 avaient été marqués par la paralysie de l’activité économique aux États-Unis et dans le monde en raison de la propagation de la pandémie de COVID-19.

Frontières fermées, usines à l’arrêt, chômage galopant, la demande de biens en provenance des partenaires commerciaux des États-Unis s’était alors effondrée.

Toujours pour les six premiers mois de l’année, les exportations ont augmenté de 150,9 milliards, soit 14,3 %, bien moins vite que les importations (+286,7 milliards de dollars ou 21,3 %), ce qui a eu pour effet de creuser grandement le déficit.

Par zone géographique et pour le seul mois de juin, le déficit avec la Chine est en légère baisse, et il recule de 6,1 % avec le Mexique. Mais il grimpe de 15,2 % avec le Canada et de 5,8 % avec les pays de l’Union européenne.