Économie

L’OPEP+ reprend ses discussions sur fond de dissensions

(Londres) Les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs alliés via l’accord OPEP+ se retrouvent vendredi pour reprendre leur réunion ajournée la veille, faute d’accord, et statuer sur les quotas de production à compter du mois d’août.