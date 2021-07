(Ottawa) Le Canada a affiché un déficit du commerce de marchandises de 1,4 milliard en mai, comparativement à un excédent en avril, alors que les importations augmentaient et que les exportations diminuaient.

La Presse Canadienne

Statistique Canada a indiqué vendredi que le résultat faisait suite à un excédent révisé de 462 millions en avril par rapport à une donnée initiale d’un excédent de 594 millions.

L’économiste principal de la CIBC, Royce Mendes, a déclaré que les économistes s’attendaient à un deuxième excédent consécutif pour le mois.

« Ce fut une oscillation et un échec pour les données commerciales du Canada en mai, a écrit M. Mendes dans un rapport. Pourtant, la hausse des importations réelles, en particulier pour des articles comme les machines et l’équipement industriels, suggère que la demande intérieure continue d’augmenter. »

Les importations totales ont augmenté de 2,1 % pour atteindre 50,9 milliards en mai, les importations de produits métalliques et minéraux non métalliques ayant grimpé de 17,7 %.

Durant la même période, les exportations totales ont chuté de 1,6 % pour s’établir à 49,5 milliards en mai.

Les exportations de biens de consommation ont chuté de 8,8 %, tandis que les exportations de véhicules automobiles et de pièces détachées ont chuté de 5,8 %.

L’excédent commercial du Canada avec les États-Unis a diminué à 6,1 milliards en mai, par rapport à 6,6 milliards en avril, tandis que le déficit commercial avec le reste du monde a atteint un record de 7,5 milliards en mai, par rapport à 6,1 milliards en avril.

Statistique Canada a noté que le dollar canadien a affiché sa plus forte hausse mensuelle par rapport au dollar américain depuis juillet 2017, alors que la valeur moyenne du dollar canadien a augmenté de 2,4 cents US par rapport à la valeur moyenne d’avril à 82,5 cents US.

Exprimées en dollars américains, Statistique Canada a indiqué que les importations avaient augmenté de 5,2 % en mai et que les exportations avaient augmenté de 1,4 %.

En termes de volume, les importations ont augmenté de 2,5 % en mai et les exportations ont baissé de 3,1 %.

Statistique Canada a également signalé que le déficit du commerce international des services avait atteint 384 millions en mai, par rapport à 303 millions en avril, les exportations de services ayant chuté de 0,1 % et les importations de services ayant augmenté de 0,7 %.

La balance commerciale combinée du Canada pour les biens et services a affiché un déficit de 1,8 milliard en mai, comparativement à un excédent de 159 millions en avril.