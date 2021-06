Économie

Les consommateurs américains s’inquiètent de la hausse des prix

(Washington) La pandémie semble n’être plus qu’un mauvais souvenir pour les consommateurs américains, mais les difficultés d’approvisionnement et la hausse des prix empêchent l’économie de repartir à plein régime, un sujet qui devrait être au cœur de la réunion de la Banque centrale (Fed) mardi et mercredi.