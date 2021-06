Économie

Reprise économique

Washington veut s’attaquer aux pénuries temporaires

(New York) La Maison-Blanche a réaffirmé sa volonté de résoudre les pénuries temporaires liées à la vive reprise économique dans l’immobilier, les semi-conducteurs, les transports et l’agroalimentaire en créant un groupe de travail pour identifier et rapidement atténuer les goulots d’étranglement.