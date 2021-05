Économie

Victoire pour les petits fournisseurs

Le CRTC maintient sa baisse de tarifs de 2016

Après cinq ans d’analyse, de recours judiciaires et administratifs des grandes compagnies visées, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) persiste et signe. Dans une décision fort attendue rendue publique ce jeudi, l’organisme fédéral a annoncé qu’il maintenait les tarifs imposés en 2016, qui représentaient dans certains cas des baisses de 89 % imposées aux grandes entreprises comme Bell, Rogers et Vidéotron pour l’accès de leurs infrastructures aux fournisseurs indépendants.