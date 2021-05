Économie

Ventes en baisse

Le prix des maisons neuves a bondi en avril aux États-Unis

(Washington) Les ventes de maisons neuves individuelles aux États-Unis ont reculé plus qu’attendu en avril, et les prix ne cessent de grimper, atteignant des niveaux record et réservant désormais l’acquisition de biens immobiliers aux ménages les plus aisés.