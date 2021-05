Les ventes réalisées par les marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage ont bondi de 19,8 %.

(Ottawa) Les ventes au détail ont augmenté de 3,6 % en mars dernier au Canada, pour atteindre 57,6 milliards.

La Presse Canadienne

Statistique Canada explique cette poussée par l’effet des ventes plus élevées réalisées par les marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage, qui ont bondi de 19,8 %, ainsi que par les magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires, où la hausse a été mesurée à 23,6 %.

Les ventes ont progressé dans 10 des 11 sous-secteurs, lesquels représentaient 79,1 % des ventes au détail au Canada.

Les ventes au détail de base, qui excluent les ventes des stations-service et des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles, ont augmenté de 4,7 %.

En revanche, les ventes des magasins d’alimentation ont reculé de 1,3 %.

Statistique Canada a observé une progression des ventes au détail dans six des 10 provinces en mars. L’Ontario a été principalement à l’origine de la hausse, avec une augmentation de 9 %.

Le Québec a affiché la deuxième hausse en importance, de 2,2 %, attribuable à la croissance des ventes des marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage et des magasins de marchandises diverses. Dans la région de Montréal, les ventes se sont accrues de 4,1 %.

En Nouvelle-Écosse, les ventes au détail ont progressé de 1,1 % en mars et de 0,4 % au Nouveau-Brunswick. Elles ont toutefois reculé de 0,3 % à l’Île-du-Prince-Édouard.